港财政司长：港府从“小政府”转型为“有为政府”

香港财政司司长陈茂波说，香港的发展理念已从昔日的“积极不干预”、“大市场小政府”，清晰而明确地向“有为政府”和“高效市场”更好结合的方向迈进，这是香港的必然选择。

据星岛日报报道，陈茂波星期天（10月23日）在网志里写道，面对环球发展不确定性和风险持续增加，企业倾向减少投资。在目前环境下，单靠市场力量，产业可能会陷入投资不足的状态，将不利于“加大增长动能、提速发展及找经济新增长点”的大方向，故此需要政府的补充及介入，推动加速发展。

他指，这并不代表政府能处理所有问题，重点在于须辨识大势、掌握关键。在需要市场优势来推动的部分，透过创造有利的环境和条件，让市场发挥力量，才能发挥有为和积极的政府力量，同时兼享高效资源配置的市场力量，造就香港经济未来快速发展。

陈茂波说，香港经济要赶上周边地区的发展，要将金融服务做得更好更强，并要将创科放在更突出位置，包括将创新科技发展为一项产业，以及将创新科技广泛应用在传统行业，以推动经济全面升级转型。

他又指，政府将特别设立专责的办公室或团队，一站式处理和跟进个案，不少企业、商界或创科界的朋友对相关措施很感兴趣，不少外国商会也查询相关细节。政府会在短期内成立“引进重点企业办公室”，并会设立一个咨询委员会，成员包括相关业界和社会领袖，就办公室的整体工作策略提供意见。

他还提到，《施政报告》宣布成立的“香港投资管理有限公司”将负责管理“共同投资基金”，香港投资管理有限公司的任务是透过物色投资机遇，策略性地推动目标产业发展，长远提升香港的竞争力和经济活力，并赚取投资回报。董事局将包括相关业界的领袖、专家和政府官员。政府将全速推进制定公司的制度安排及管治架构，并会适时公布详情。