港官员：发展国际创科中心是“背水一战”

香港创新科技及工业局长孙东说，将香港发展成国际创科中心是“背水一战”。

据香港01报道，孙东星期天（10月23日）在商台节目《政好星期天》上说，香港有很强的基础科研能力，但在“从1到N”的商品化过程上，产业发展仍有更大的发展空间，相信与过往政府欠缺清晰政策有关。

孙东称，不担心香港出现“烧钱”情况，上届政府投放1500亿元（港元，约270亿新元）用于创科，但大部分资金投放在基建，真正用在前线科研有限，期望这届政府通过清晰发展路向，完善创科生态圈，增加业界投入，吸引人才及投资。

孙东说，香港只有这几年机会发展创科业，将香港发展成国际创科中心属“背水一战”，施政报告不只“抢人才、抢企业”，也对本土经济给予大量扶助。

他又指，五年内引入至少100家创科企业的积效指标，无先例可循，会视之为目标，希望引进的企业能带上订单，落户香港，在两三年内投产，不过他承认在支援上最大难度是面对土地问题，以满足企业需求。他期望透过巩固及提升本地科研，通过产业带动GDP增长，促进就业。

对于美国正进一步推动将供应链吸引回国或“友岸外包”，孙东认为，香港属外向型经济，相关政策对香港肯定有影响，不排除一些欧美企业或人员对与香港合作有所犹豫或持观望态度，又指政府以往推出的大型项目，已遇到相关问题。

