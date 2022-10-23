经济学家：地方官员经验在中国未来决策中将发挥重要作用

经济学家认为，在中共新一届中央委员名单中，一些地方政府官员得到了晋升，表明他们的经验在未来政策决策中的重要性。

据彭博社10月23日报道，澳新银行高级策略师邢兆鹏分析说，“新的名单可能显示综合能力比专业技能更有价值”。他说，名单中的一些人是曾在金融系统工作过的地方政府官员。“这可能是因为未来处理金融风险可能涉及与地方政府的更多交流。”

邢兆鹏也说，地方政府债务和房地产市场的困境可能是接下来全国金融工作会议的重点。

“我认为这是名单上有这么多‘全面’官员的原因。他们需要处理的工作方向非常明确”，邢兆鹏在提及官员丰富工作经验时说。全国金融工作会议是中国最高级别的金融会议，每五年举行一次。

北京市委副书记殷勇如今是中央委员会委员，天津市副市长刘桂平则是中央委员会候补委员。他们曾经都担任中国央行副行长。

仲量联行大中华区研究主管庞溟（Bruce Pang）分析说，中国领导者们“对GDP目标将采取更加灵活和务实的态度”，鉴于中共的优先事项表明他们仍在寻求“实现增长与安全和稳定之间的平衡......因此人员变动不会导致中国宏观政策发生重大变化”。

殷勇、刘桂平等官员有在金融部门和地方政府工作的经验，庞溟补充说：“这有助于他们更好地理解现实和地方政治环境下的经济情况。”

渣打银行大中华区和北亚区首席经济学家丁爽，在谈到许多官员的金融和地方政府背景时表示，“服务于实体经济是金融决策的重点，因此实施措施的经验现在变得更加重要”。

他并称：“改革的总体方向应该在更高层次上决定，机构像中国人民银行主要负责执行党的领导的决定。”

Absolute Strategy Research Ltd.新兴市场经济学家沃尔夫（Adam Wolfe）说，“这看起来是对领导层的一次大改革，而且将包括金融机构”。他也说，不管是易纲还是郭树清，作为现任的央行行长和党委书记，在从中央委员名单中剔除后，可能都不会保留在央行的职务。

现任中国证监会主席的易会满，已晋升为中央委员。沃尔夫说：“他似乎是最有可能当选中国央行行长的候选人，至少他的职业发展轨迹与易纲和周小川最为接近。”

Grow Investment Group的合伙人兼首席经济学家洪灏分析说，“名单上充斥着经验丰富，在各自领域得到证明的人”。他并表示，李强“非常擅长管理经济，看起来他将接替李克强，而何立峰将接替刘鹤的职位。何立峰也是一位非常受人尊敬的人，也曾是中国对冲基金行业一些知名人士的导师”。

洪灏说：“因此负责管理经济的职位充满了受人尊敬和有成就的人。”