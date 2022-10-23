蔡英文称台湾人均GDP有望成为东亚第一

台湾经济在疫情影响下仍持续发展，台湾总统蔡英文称，有望今年的人均GDP可以超越韩国甚至日本，届时将成为东亚第一，呼吁民众支持民进党继续执政。

据台湾联合新闻网报道，民进党籍台南市长黄伟哲竞选总部星期天（10月23日）成立，蔡英文到场加油打气时做出上述表述。

蔡英文致辞时说，台湾在疫情之下经济仍大步成长，人均GDP可能将超越日韩，而如此一来政府就有更多的资源可提供社会照顾。

她指出，明年的中央政府总预算将创下历史新高，其中长期照护预算就从今年的600亿元（新台币，下同，约26.5亿新元）增加到649亿，而她在上任之初只有50亿元。同时，长期照护据点也从700多个增加到1万1000多个，照顾的人口也从10万人增加到40万人，并期待未来规模能再扩大，照顾更多人民。

她还说，在提供年轻父母育儿补助上，政府也推出了0到6岁育儿政策，提供1000亿元以上经费，对弱势与年轻人的租金补贴也有300亿元。

蔡英文还说，每次选举，台南市都是民进党得票最多的地方，包括她选总统的时候也是一样，并希望年底选举中，台南人一样能给予民进党支持，拿下第一高票。

她指出，近年台南发展突飞猛进，包括可提供8万个就业机会的沙仑智慧绿能科学园区开发、规划中的捷运，以及铁路地下化、社会住宅等重要建设，“黄伟哲的规划中央都会照着做。”她呼吁民众能支持黄伟哲，继续把这些政绩做下去。

