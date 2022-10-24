中国第三季GDP同比增长3.9%

中国第三季度国内生产总值（GDP）同比增长3.9%，前三季度GDP同比增长3.0%。

据中国国家统计局星期一（10月24日）官网消息，初步核算，中国前三季度国内生产总值870269亿元（人民币，下同，170400亿新元），按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。

分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。

分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。

统计局称，今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快落实稳经济一揽子政策和接续政策措施，国民经济顶住压力持续恢复，三季度经济恢复向好，明显好于二季度，生产需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，总体运行在合理区间。

中国原定上星期二（10月18日）公布第三季第三季度国内生产总值（GDP）数据，但国家统计局17日宣布将展延公布。中共二十大上星期六（22日）闭幕，新一届政治局常委名单23日出炉。