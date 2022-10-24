中国五大龙头券商齐发报告 服务实体经济高质量发展

中国多家龙头券商星期天（10月23日）晚发布进一步服务实体经济高质量发展的公告，其中包括中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、中金公司等。

综合第一财经和澎湃新闻报道，多家券商在公告中披露了今年前三季度股权承销、债券承销、并购交易金额及市场份额，并在公告中提及服务实体经济、“双碳”目标等的具体举措。

具体来看，中信证券发布公告称，2022年以来，公司围绕服务实体经济稳步推进各项经营管理任务，通过资本市场服务，前三季度股权融资规模排名全球第一，持续助力新兴领域融资、服务金融双向开放，金融服务实体经济质效不断提升。

数据显示，中信证券2022年1至9月完成境内股权承销金额2609亿元（人民币，下同，约511.12亿人民币），市场份额20.4%，承销金额同比增长28.8%；完成境内债券承销金额1.17万亿，市场份额5.96%，承销金额同比增长4.5%；完成境内通道类并购交易金额729 亿元，市场份额31.3%，交易金额同比增长99.2%。

中信证券提到，公司同时通过直接股权投资以及私募股权投资基金的方式，将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，加大对实体经济特别是科技创新和新兴产业领域的支持，积极投资自主创新及前沿技术相关的优质实体企业。

中信证券进一步指出，该公司全资子公司金石投资通过私募股权基金投资近30家企业，投资金额逾人民币50亿元，主要投向高端化工、太阳能电池、工业互联网、智能驾驶等领域，投资支持的多家企业在产业链关键环节解决了“卡脖子”问题。

中信证券强调，公司将认真贯彻落实中共二十大精神，努力服务实体经济和科技创新，为经济高质量发展、构建新发展格局和建设现代化经济体系作出积极贡献。

国泰君安也发布公告称，2022年以来，公司坚持“金融报国”理念，以服务实体经济、满足人民财富管理需求为己任，在助力资本市场深化改革的实践中，不断做强做优主责主业，为经济社会发展积极贡献专业金融力量。

国泰君安提到，从五方面服务实体经济高质量发展，包括支持企业直接融资，不断提升全生命周期服务效能；深耕区域协调发展，精准服务当地实体经济；发挥期货及衍生品工具优势，有效助力实体企业降低经营风险等。

数据显示， 国泰君安2022年前三季度完成股债融资规模6677亿元，同比增长4.2%。其中，助力23家企业完成A股IPO，主承销规模248亿元；发行债券1552只，主承销规模6118亿元；成功发行两单公募基础设施REITs。

同时，海通证券发布公告称，公司将深入贯彻中共二十大精神，进一步加快融入中国国家战略，积极服务高质量发展新格局，坚定走好中国特色金融发展之路。

华泰证券称，公司将以中国全新战略部署为导向，继续发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，在服务现代化产业体系发展、创新驱动发展以及绿色发展等重点领域做精做专，向高质量发展坚实迈进。

此外，中金公司称，公司通过股债融资、并购、投资基金、债务重组、资产管理、研究等多种方式，大力支持实体经济发展，并助力中国国家创新驱动发展战略。