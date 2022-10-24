台财长称台湾贸易要在美中关系不佳之际趋向多元化

台湾财政部长苏建荣说，美中关系不佳带动地缘政治紧张局势升温和中国大陆“动态清零”防疫政策，引发全球不确定因素，台湾贸易除面向大陆市场外，也需趋向多元化。

据彭博社星期一（10月24日）报道，苏建荣星期五（10月21日）在曼谷出席亚太经合组织（APEC）财长会议后采访时说：“美国最近对中国实施科技出口管制给市场增添不确定因素。”

他并说，台湾的目标之一是“努力使贸易伙伴和贸易市场多样化，不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里”。

今年以来，台湾贸易因大陆和世界各地需求下降而承压。台湾9月份出口额收紧，为2020年以来首次，出口订单为今年以来第三次下滑。

台湾官员称，台湾贸易受挫主要受大陆“动态清零”防疫限制措施和楼市下滑影响，抑制大陆消费者和营商信心。

美中紧张关系升温，进一步令台湾经济展望黯淡，动摇全球半导体行业发展。在美国本月宣布加大先进芯片（台湾称晶片）输华管制后，台积电股价跌至28年来新低。台积电为依赖大陆市场的主要科技企业供应晶片，其10%营业额源自驻大陆客户。

苏建荣说，他过去一周未与美国财政部副部长阿德耶莫（Wally Adeyemo）正式交谈，但表示双方都在关注美中关系。

苏建荣说，美国对先进芯片的供应链情况表达关切。

他说，受防疫限制措施和美中争端影响，台湾过去两年对中国大陆和香港的出口额出现下滑，跌至台湾总出口额的40%以下。

苏建荣说，台湾企业已经开始将工厂从中国大陆迁往东南亚，迁移的半导体行业不多，以机械和其他劳动密集型行业较多。越南和泰国是转移目的地。