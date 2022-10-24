冠病病例数若持续下降 台湾本周将讨论缩短隔离天数

台湾疫情指挥中心发言人庄人祥星期天（10月23日）在冠病疫情发布会上称，若冠病病例数下降趋势持续，最快本周讨论隔离天数缩短事宜，有望解开九合一大选确诊民众的投票限制。

据联合新闻网报道，台湾冠病疫情逐步脱离高原期，但仍属第五类传染病，台卫福部长薛瑞元星期天称，改为第四类要视疫情发展，目前每天仍有三万多例确诊，未到可以改类情形。

针对确诊者是否能出门投票，薛瑞元指出，这是中选会权责，目前技术上有困难，而卫福部或指挥中心皆以疫情为主要考量。不过，确诊者隔离天数缩短是有讨论空间的，而确诊者投票原则为“可以出门就能投票”。

薛瑞元说，目前专家正讨论将确诊者隔离天数缩短为“3+4”（居家防疫三天后，再自主防疫四天）或“0+7”（七天自主防疫），若指挥中心调整确诊者隔离规定，中选也会随之调整。

不过，台湾大学医院智慧医疗中心副主任李建璋则认为，BA.5疫情虽然已经开始反转向下，但仍不可贸然免除隔离，因为新变异毒株可能在台湾再搞一波新疫情，届时部分民众将重复感染，脆弱人群将罹患脑炎，甚至死亡。

李建璋强调，冠病可以降级，但“轻症资讯通报”不应降级，应像气象播报以县市或地区来显示地区流行程度，让各县市有不同决定。

台湾星期天新增3万5322例个案，连续四天低于四万例，上周总病例数为26万6020例，与前一周31万2085例相比下降14.8%。