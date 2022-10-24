台防长研判二十大后大陆对台更强硬

对于中共中央军委名单安排，台湾国防部长邱国正说，从名单研判，中国大陆军方未来朝科技化方向发展，未来对台政策将更强硬。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会星期一（10月24日）上午邀请国防部长邱国正率宫员报告“台军军事投资建案执行概况”，并备质询。

国民党立委江启臣质询时，要求邱国正评论大陆军委最新人事安排。邱国正回应称，从年龄层来看，除原副主席张又侠为1950年，其余都在1955年至1958年，乃至于1964年生，比较年轻化。军委包含不同军种，有陆军、海军、火箭军，有航天也有科技，显示解放军将来要从科技方面发展。

新一届中共中央军委名单出炉，其中两人打过仗、两人出身闽系，外界高度关切台海局势发展。邱国正说，大陆军方人员布局有调整，台军不会大幅度调整，但会渐进调整因应，不是针对对方怎么调整而应变，国防政策有一定脉络，要稳扎稳打做。

至于是否担心在国防部长任内发生战争，邱国正说，他没担忧过，从读军校起就开始做准备，军人职责就是“保家卫国”，“到最后该要做的牺牲要负起负责”，台军也不会因为对岸说2027年或2025年开战，建军备战就跟着快一点、慢一点，会有全盘考量。

邱国正还说，中共二十大后，对台政策会更强硬，而不管外界预测大陆犯台是2023年、2025年还是2027年，台军随时都在备战，而备战没有完美的，但每年都会求做得更好。

至于台美合作生产武器，邱国正说，现有谈些合作项目，但一定是以台湾为主，不是美国硬塞，“美如硬塞，我吃不下，也没有用”。至于美考虑在台储存军火库，邱国正说，将来武器一定是台军用，不是美军用。