港恒生科技指数创五个月最大跌幅

香港股市星期一（10月24日）早盘大幅下挫，房地产和科技领跌，其中恒生科技指数一度跌逾6%，创下5月以来最大盘中跌幅，恒指和恒生国企指数双双创下3月以来最大盘中跌幅。A股盘初一度受到强于预期的三季度GDP提振，但随后冲高回落，地产、消费等板块拖累较大。

据彭博社报道，截至北京时间10时54分，恒生指数下跌4.2%，恒生国企指数下跌4.8%，恒生科技指数下跌5.7%，上证综指跌逾1%，沪深300指数跌近2%。房地产板块在两地下挫。

中国国家统计局星期一早公布的数据显示，中国经济复苏好坏参半，工业活动改善但零售销售疲软，第三季度GDP同比增长3.9%，优于预估。

分析指，投资者担忧中国冠病疫情等政策短期内或仍将对经济形成拖累，市场信心匮乏，港股出现恐慌性抛盘，整体陆港股市情绪均低迷。

彭博行业研究策略师马文·陈（译名）说：“考虑到会议的结果，我们可能看不到防疫政策在短期内有多大变化。”

他也说，市场可能希望现在领导层的过渡完成后重点将转向经济和修补房地产行业，但这些仍然需要时间。最新的宏观数据显示，房地产投资仍然是经济的一个薄弱点。

周末中共新一届中央政治局常委会名单揭晓，中国中央经济决策班子或重组，新入常的上海市委书记李强有望在明年3月接替李克强出任总理。