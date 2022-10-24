中国前三季度进出口总值同比增长9.9%

中国发布今年前三季度经济数据，前三季度进出口总值同比增长9.9%。

中国海关总署官网星期一（10月24日）发布公告称，据海关统计，前三季度中国进出口总值31.11万亿元（人民币，下同，约6.08万亿新元），同比增长9.9%。其中，出口17.67万亿元，同比增长13.8%；进口13.44万亿元，增长5.2%；贸易顺差4.23万亿元，扩大53.7%。

9月当月，中国进出口总值3.81万亿元，同比增长8.3%，增速比8月下滑0.3个百分点。其中，出口同比增长10.7%，增速比8月下滑1.1个百分点；进口增长5.2%，比8月加快0.6个百分点。

公告提到，前三季度中国与主要贸易伙伴贸易额均保持增长。亚细安继续为中国第一大贸易伙伴，中国与亚细安贸易总值同比增长15.2%；欧盟为中国第二大贸易伙伴，中欧贸易总值同比增长9%；美国为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值同比增长8%。

同期，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口10.04万亿元，同比增长20.7%。

公告还说，民营企业进出口快速增长、比重提升。民营企业前三季度进出口15.62万亿元，增长14.5%，占中外贸总值的50.2%，比去年同期提升2个百分点。同时，机电产品和劳动密集型产品出口均增长，铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬。

分产品看，前三季度中国出口机电产品10.04万亿元，同比增长10%，占出口总值的56.8%。其中，汽车出口2598.4亿元，同比大增67.1%

进口方面，前三季度中国进口原油3.7亿吨，同比减少4.3%；进口成品油1737.2万吨，减少13.9%；进口天然气8116.3万吨，减少9.5%；进口集成电路4171.3亿个，减少12.8%。