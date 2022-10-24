纳斯达克因股价异动冻结中国小型股公司IPO

纳斯达克已悄然叫停中国小型股公司的上市，搁置了审批程序，并要求这些公司就交易相关方提供更多信息。今年已有多宗IPO交易在上市后出现股价迅速拉升、之后又剧烈下跌的情况。

《华尔街日报》报道，最近上市的公司中，有20多家公司的股票在上市首日涨幅超过100%。其中包括总部位于香港的金融科技公司AMTD Digital Inc以及中国服装生产商盈喜集团，前者股票在7月上市后一度上涨超过320倍，后者股票8月上市首日上涨超过130倍。但自那之后这两只股票市值均蒸发超过了98%。

据报道，纳斯达克过去几周已私下通知律师，小型股公司的新上市申请要接受额外审查，并暂停审批，直至进一步通知。相关律师表示，纳斯达克还要求提供在IPO中获分配股份的投资者的详细信息。

律所Ellenoff Grossman & Schole的合伙人Douglas S. Ellenoff说，这种加强审查面向所有公司，但纳斯达克已开始尤其关注来自中国和亚洲其他地区的公司。他称，这是因为最近几个月的IPO价格波动涉及亚洲公司。

对于仍然希望在美国融资和上市的中国公司来说，这一打击措施可以说带来了更多坏消息。追踪在美上市中国公司的纳斯达克金龙中国指数今年已经下跌了42%。过去几年，中国和美国之间的紧张关系也使打算在美上市的公司面临越来越大的困难。

去年，美国证券交易委员会（SEC）对可变利益实体转为否定态度；使用可变利益实体是中国公司在美国交易所发售股票的一个重要方式。中美在审计方面也长期存在争议。尽管最近两国越来越接近就审计规则事宜达成解决办法，但五家中国国有公司已经决定从美国交易所退市。

纳斯达克尚未宣布对其上市规则进行任何正式调整。《华尔街日报》引述知情人士透露，十几家小型股的IPO申请已被搁置数周，该交易所一直未发出批准函。这些公司包括财务和税务咨询公司Lichen China Ltd.和日本房地产开发商Lead Real Estate Co.。获得批准函是企业启动IPO的先决条件。

自从纳斯达克9月下旬加强对小型股IPO的审查以来，只有少数此类IPO在纳斯达克启动，全部都是美国公司。该交易所的规则手册规定其对拟上市的证券有广泛的自由裁量权，目的是维持外界对该市场的信心，防止欺诈行为，并保护投资者的利益。

乐博律师事务所的副主席努斯鲍姆说，他的客户因最近几周IPO缺乏进展而感到沮丧，一些客户因不确定何时能获得批准而退出了交易。

交易所还要求承销商披露上市交易的最终投资者的名单和账户信息。小型股IPO通常会吸引大量散户追捧。

据报道，信息披露有两个主要阶段。在定价之后、开始交易之前，投行必须提供一份在IPO期间获配股份的银团公司的完整名单。不过，一旦开始交易，纳斯达克也希望获得直接从主承销商和银团公司获得股份的投资者名单，不过它将在股份开始交易后获得这些信息。

“我们不确定这是临时措施还是永久性措施”，投资银行Boustead Securities的中国业务负责人麦克洛里说。“但这是我们在交易前没有的那种信息。”

根据研究IPO筹备情况的数据供应商Renaissance Capital汇编的数据，已有30多家亚洲公司提交了在美IPO的申请，占准备上市的小型股公司的一半以上，每家公司的融资额将低于4000万美元（约5680万新元），其中大多数来自中国。

Renaissance Capital的高级策略师肯尼迪说，他在最近的IPO文件中注意到，一家潜在的中资发行人正在接受纳斯达克的第二次审查。他说：“我们以前从未见过这种情况。”

Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP合伙人塔克说，纳斯达克最近几周就股票分配和禁售协议提出了各种问题。他说，此举旨在确保这些公开发行的股票不受少数相关方控制，并防止潜在的价格操纵。

塔克表示，来自纳斯达克的额外信息要求和审查异常严厉。他说：“即使是在互联网泡沫时期，他们也没有问过这些问题。”