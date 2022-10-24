中国全国政协原副主席钱正英逝世 享年99岁

中国全国政协原副主席，原水电部部长钱正英逝世，享年99岁。

据澎湃新闻星期一（10月24日）报道，钱正英因病医治无效，于2022年10月22日晚在北京逝世，享年99岁。

公开资料显示，钱正英是浙江嘉兴人，1939年就读于上海大同大学土木工程系，1941年9月加入中国共产党并参加工作，1952年兼任华东水利学院(现河海大学)第一任校长、教授，1997年当选为中国工程院院士。

钱正英先后在苏皖边区政府和黄河河务局从事治淮、治黄等水利工作，历任水利部、水利电力部部长，长期主持中国的水利电力工作。她是第一至三届全国人大代表；第十至十四届中央委员，中共十五大代表；中国人民政治协商会议全国委员会七、八、九届副主席。

她于2000年6月获中国工程院工程科技奖，2004年3月获香港大学名誉博士学位，2014年6月获中国工程科技领域最高奖──光华工程科技奖成就奖。

钱正英曾主持研究、制定了一系列关于中国水资源开发利用、管理与保护的方针政策和管理办法，主持编制黄河、长江、淮河、珠江、海河等流域的治理规划和全国水利建设长远发展纲要，主持完成《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》的起草工作，主持审定、决策许多重大的水利水电工程建设项目。

钱正英主持领导了三峡工程的可行性论证工作，曾任国务院三峡建设委员会质量检查专家组组长。在治理淮河及密云水库、刘家峡水电站、长江葛洲坝水利枢纽等工程建设中，处理了出现的重大技术难题。主持完成了“中国可持续发展水资源战略研究”“新疆可持续发展中有关水资源的战略研究”“浙江沿海及海岛综合开发战略研究”等多项中国工程院重大咨询项目。

钱正英组织中国20余位专家编写了《中国水利》百万字巨著。其中“中国水利的决策问题”系她亲笔撰写，其他各章均亲自统稿。