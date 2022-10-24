为遵从美芯片出口管制新规 长江存储要求核心美籍员工离职

知情人士透露，为遵从美国芯片出口管制新规，中国芯片制造商长江存储要求核心美籍员工离职。此新规正扰乱中国芯片业的发展。

英国《金融时报》星期一（10月24日）引述四名知情人士报道，目前尚不清楚有多少美国公民和绿卡持有者将被迫离开长江存储，但已有好几个在中国大陆任职的美籍员工离开这家记忆体芯片生产商。

长江存储一名资深工程师称，有些美国人在公司生产NAND快闪记忆体芯片方面取得突破发挥关键作用，但知情人说，“公司不得不让他们离职”。

中国、美国和欧洲芯片公司当前正纷纷确保他们遵守华府本月公布芯片等科技设备输华的严格出口限制。

美国芯片设备供应大厂科林研发股份有限公司（Lam Research）、应用材料公司（Applied Materials）和科磊股份有限公司（KLA Corporation）都已暂停对中国半导体制造商的销售和服务。总部位于荷兰的阿斯麦控股公司（ASML）也已告知旗下美国员工，在评估制裁期间停止为所有中国客户提供服务。

新规要求任何美国公民或实体必须获得美国商务部批准，才能向晶圆厂提供协助，颠覆中国芯片业的关键人才管道。中国芯片业部分依赖美国工程师和科学家的专业知识推进技术，这当中包含许多赴美求学、受训后返国的“海归派”。

两名知情人士透露，受美国对长江存储施压日益加剧，拥有美国国籍、长期担任长江存储执行长的杨士宁在美国宣布制裁前就已卸任。

在主要来自中国政府2200亿人民币（430亿新元）的资助下，杨士宁带领长江存储成为中国记忆体芯片生产商龙头。苹果公司原订今年夏天在iPhone中采用长江存储芯片，但碍于政治压力和美国颁布的新规，让长江存储与苹果公司的合作前景蒙上阴影。

三名长江存储员工说，杨士宁在9月下旬卸任执行长后，改任常务副董事长。知情人士说，美国最新一轮限制让他在公司的处境不明。不过，中国企业纪录显示，杨士宁目前仍是长江存储的一份子。

杨士宁和长江存储未回应置评请求。