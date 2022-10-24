蔡英文：民主国家结盟才能有效反制威权

台湾总统蔡英文说，当民主国家结盟，才能有效反制威权政权带来的各项挑战。

据台湾中央社报道，蔡英文星期一（10月24日）会见世界民主运动全球大会联合访问团时致辞，作出以上表述。

第11届世界民主运动（World Movement for Democracy, WMD）全球大会，将于10月25日至27日在台湾举行。

蔡英文24日在总统府会见由美国国家民主基金会主席沃拉克（Kenneth Wollack）所率领的访问团，包括2021年诺贝尔和平奖得主暨世界民主运动指导委员会主席瑞萨（Maria Ressa）等多人与会。

蔡英文致词时提到，这次全球大会是边境解封之后，在台湾举行的民主盛会，来自全球70个国家200多位民主运动人士，齐聚一堂交换宝贵意见。她相信，透过这次大会可以继续推动民主国家的团结合作，让全球民主发展更坚实有力。

她说，当前全球的民主发展，正遇到威权主义扩张的严峻挑战，威权政权透过经济战、资讯战、认知战等不同方式，企图影响民主国家体制的稳定运作。

她说，世界民主运动全球大会今年度主题是“主导民主未来：为新领域团结发声”，这再次明确揭示，当民主国家团结一致产生更强大的结盟力量，才能够有效反制威权政权带来的各项挑战。

蔡英文指出，大家从世界各地前来共同参与盛会，用行动展现对民主国家结盟的支持，就是团结力量的重要展现。

她说，面对多重的挑战，台湾不断强化国防战力韧性，包括在今年初成立全民防卫动员署，落实全民国防，也透过数位发展部的力量，打造更高层级“国家”资安联防体系，协助对抗假讯息和认知作战。

蔡英文说，俄罗斯今年初入侵乌克兰以来，众多民主国家都发声谴责俄罗斯，也积极透过许多具体行动声援并支持乌克兰。这次大会中将有来自乌克兰的代表与许多民主运动人士，共同分享对抗威权主义心得。

她说，非常期待在对抗错假讯息、强化全民防卫动员等不同面向，与来自全球的民主伙伴互相学习、交换意见，并进一步强化全球民主伙伴的结盟力量。

沃拉克随后致词时说，现在的民主模范比起15年前，少了很多。许多人认为，人类自然而然会希望有强人政治，希望有强而有力的男性来领导。不过，作为民主典范的台湾再次向全世界展现，一个民主社会的领导人也可以是一个强而有力的女性。

他说，台湾是一个还算年轻的民主政体，在40年的戒严后才转型民主化。即便台湾对内对外都有许多挑战，但台湾民主未出现任何倒退、衰亡，还让台湾公民更加团结，台湾的民主也确保台湾能够持续繁荣稳定。