歌诗达邮轮退出中国及亚洲市场 多数中国区员工已离职

邮轮品牌歌诗达邮轮（Costa Crociere）已经在内部正式宣布退出亚洲市场，关掉在中国大陆、香港、台湾、日本和韩国等国家和地区的所有业务。

财新网星期一（10月24日）引述多个渠道透露上述消息。据报道，歌诗达邮轮退出亚洲市场与中国目前的防疫政策下，国际邮轮迟迟无法放开有关。2019年，歌诗达邮轮配置在东亚市场的四艘邮轮平均三分之二时间以中国港口为母港，接待的主要游客来自中国。

中国交通运输部水运科学研究院邮轮游艇发展首席研究员谢燮说，疫情下中国市场邮轮复航仍不明朗，即便可以复航，短期内因载客量等原因也难以盈利，歌诗达邮轮的退出在情理之中。

歌诗达邮轮从中国退出，去年已经显现端倪。2021年10月22日，歌诗达邮轮中国区官方微博停止更新，截至目前，该微博号约运行12年，粉丝数量为18万。携程旅游平台一商务人士告诉财新网，去年歌诗达邮轮中国业务负责人叶蓬已经离开，多数中国市场员工也已离开。

据报道，歌诗达邮轮起源于1860年的意大利Costa家族，1996年被嘉年华邮轮收在麾下，后者目前拥有全球邮轮市场份额的四成。2006年，歌诗达邮轮旗下“爱兰歌娜”号在上海邮轮母港启航，率先将豪华邮轮旅行方式带到中国。

冠病疫情前，亚太区市场客源量占全球邮轮市场份额的近六成。在亚洲市场中，中国市场的地位举足轻重。中国邮轮旅客的数量在2018年达到219万人次，占亚洲邮轮旅客总数的一半。