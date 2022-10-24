中国9月城镇调查失业率升至5.5%

中国官方发布的数据显示，9月全国城镇调查失业率录得5.5%，较8月反弹0.2个百分点，此前已连续四个月下降。

综合中新社、财新网报道，中国国家统计局星期一（10月24日）发布数据，当中显示全国城镇调查失业率在今年前三季度平均为5.6%，其中三季度平均为5.4%，比二季度下降0.4个百分点。

9月全国城镇调查失业率为5.5%，比上月上升0.2个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.4%；外来户籍人口调查失业率为5.6%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.5%。16岁至24岁人口、25岁至59岁人口调查失业率分别为17.9%、4.7%。

中国国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍分析说，“2022年以来，受疫情影响就业形势出现一些波动”。

她表示，一季度，前两个月就业形势总体稳定，3月受疫情影响，全国城镇调查失业率升至5.8%；二季度，4月调查失业率继续升高至6.1%，5月以后，疫情防控形势有所好转，一系列稳经济稳就业政策措施落地显效，调查失业率开始回落，6月降至5.5%；进入三季度，7月、8月城镇调查失业率继续下降，分别为5.4%、5.3%，9月受疫情多发散发影响调查失业率有所上升。

王萍萍表示，尽管9月受疫情影响，城镇调查失业率有所上升，但从下阶段情况看，就业保持稳定有较好的基础和条件。

一是工业、服务业生产企稳回升，经济持续恢复为就业形势稳定提供了保障；二是各项稳就业政策持续加力，针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户和制造业困难大户，全面实施“降、缓、返、补”系列助企纾困政策；三是随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能继续增长，新岗位新职业不断涌现。

