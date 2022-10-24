经济分析师：中国第四季GDP有望延续回升势头

中国第三季度国内生产总值（GDP）同比增长3.9%，较第二季度GDP大幅反弹3.5个百分点。专家分析，中国第四季度GDP有望延续回升势头。

中国国家统计局星期一（10月24日）发布的数据显示，中国2022年前三季度GDP870269亿元（人民币，下同，170400亿新元），同比增长3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。

统计局称，今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快落实稳经济一揽子政策和接续政策措施，国民经济顶住压力持续恢复，三季度经济恢复向好，明显好于二季度，生产需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，总体运行在合理区间。

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）421412亿元，同比增长5.9%；社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%，上半年为同比下降0.7%；全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，比上半年加快0.5个百分点。

据澎湃新闻报道，中国民生银行首席经济学家温彬说，三季度经济受疫情反复、高温限电、地产低迷等因素拖累，经济运行在合理区间下沿。但随着稳经济一揽子政策和接续政策不断发力，内需推动经济保持恢复向好态势。

9月份，中国社会消费品零售总额同比增长2.5%，增速比8月份回落2.9个百分点。其中，商品零售增长3%，增速比8月份回落2.1个百分点；餐饮收入下降1.7%，8月份为增长8.4%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说，目前中国消费面临的问题是散点疫情影响，市场预期偏弱，房地产处于复苏阶段；但从趋势看，消费动能有望进一步增强；主要是国内稳增长效果逐步显现，有助于促进就业和收入改善，同时国内房地产企稳复苏，有望带动国内消费动能增强。

展望四季度经济走势，东方金诚首席宏观分析师王青说，预计四季度宏观经济有望延续回升势头，GDP同比增速将升至4.5%至5.0%左右，进一步向常态增长水平靠扰，也有助于进一步夯实稳就业基础。四季度消费将进一步修复，并逐步向拉动经济增长的主动力回归，基建投资将保持两位数高增，房地产投资拖累效应趋于缓和。

温彬则说，今年前三季度，中国国内经济韧性主要依赖于三大动能：出口、基建和制造业投资，波动主要来自疫情和地产。展望四季度，全球经济放缓将抑制经济动能，但稳经济政策作用继续发挥，经济增速会较三季度有所好转，预计同比增长4.0%左右，全年增长3.5%左右。

他说：“由于居民部门预防性储蓄率仍处较高水平，加杠杆意愿不足，企业部门信心同样需要整固。所以预计四季度经济运行会略好于三季度，但回到5.0%-5.5%的潜在增长水平难度较大。”