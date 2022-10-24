中国官媒：加强中共对经济工作的全面领导

中国官媒发表文章称，未来五年是中国全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。新征程上，要切实把加强中共对经济工作的全面领导落到实处。

《经济日报》星期一（10月24日）发表署名桑学成、刘伟的评论文章，题为《加强党对经济工作的全面领导》

文章称，加强中共对经济工作的全面领导，是习近平经济思想的重要内容，也是习近平经济思想为丰富发展马克思主义政治经济学作出的重要原创性贡献之一。

文章称，加强中共对经济工作的全面领导，有着坚实的理论、制度、历史和现实基础，是做好经济工作的“定海神针”。

文章写道，加强中共对经济工作的全面领导，要坚决维护中共中央权威和集中统一领导，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。只有坚持加强集中统一领导，才能确保中共对经济工作的领导落到实处，保证中国经济沿着正确的方向发展。

文章还写道，必须更加自觉拥护和坚持“两个确立”，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平为核心的中共中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，结合实际创造性落实好中共中央对经济工作的重大决策部署，确保中央对经济工作的各项要求落地见效。

文章称，中共在经济社会发展中的领导核心作用发挥得好不好，直接关系到经济社会能否持续健康发展。未来五年是中国全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。新征程上，要牢牢把握党的中心任务，切实把加强中共对经济工作的全面领导落到实处。