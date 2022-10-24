中国A股三大股指均跌逾2%，沪指失守3000点，两市超3800只股票下跌，贵州茅台大跌7.56%。

综合澎湃新闻和上游新闻报道，中国A股三大指数星期一（10月24日）集体收跌。三大指数早上数集体小幅低开，快速拉升翻红并冲高，但随即掉头快速下滑，三大指数午后跌幅不断扩大，盘中沪指3000点失守，收盘前，跌幅稍微有所收窄。

截至收盘，沪指跌2.02%，报2977.56点，深成指跌2.05%，报10694.61点，创指跌2.43%，报2336.84点。

个股方面，两市普跌，超3800只股票下跌。从盘面上看，机构重仓股放量下跌严重拖累指数，茅指数、宁组合均跌逾3%，贵州茅台创下历史次高巨量收跌7.56%。

白酒股领跌两市，贵州茅台跌超7%，总市值跌破两万亿元（人民币，约3918亿新元）。山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、五粮液、洋河股份等跌超5%。

餐饮旅游跌幅靠前，中国中免、中青旅、君亭酒店、同庆楼、桂林旅游、张家界等跌超3%。

国泰君安认为，沪指受到20日均线的压制较为明显，星期一市场出现放量下跌，短期或将面临二次探底走势。海外局势进一步动荡，美联储加息预期仍较为强烈。可以看到外资持股较为集中的大盘蓝筹股遭到了较为明显的抛售。

东吴证券则认为，随着近期美国大幅加息预期升温后，汇率、港股及债市都出现显著波动，A股权重方向也连续低迷拖累市场，短期仍需密切关注这一动向，对市场及风格有较大影响。