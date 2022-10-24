面对中国车企激烈竞争 特斯拉即日下调中国市场汽车售价

面对中国电动汽车企业愈发激烈的竞争，美国电动汽车巨企特斯拉宣布，下调中国市场汽车售价约5%。

据彭博社报道，特拉斯在提高上海工厂产量之际，将中国市场汽车售价下调约5%，部分反转今年较早时的车价调涨。

特拉斯官方宣布，从即日（10月24日）起，旗下两款主要车型Model 3和Model Y全系降价。调整后Model 3车型起售价为26.59万元（人民币，下同，5.02万新元）；Model Y 车型起售价为28.89万元（均为补贴后起售价）。Model 3和和Model Y的原价分别为27.99万元和31.69万元。

特斯拉面临比亚迪等中国电动汽车制造商愈发激烈的竞争，后者上月卖出创纪录的20万零973辆汽车，蔚来汽车和小鹏汽车等初创公司也在扩大产品阵容。根据中国乘联会数据，今年前七个月，中国汽车制造商占电动汽车销量的近80%。

上海咨询公司Autoforesight Co董事总经理Yale Zhang说：“今年电动汽车市场竞争非常激烈，特斯拉的表现可能不符合预期，因此该公司决定通过降价的直接手段打击竞争对手，以进一步提振今年最后两个月的销售额。”

在上海工厂扩大产能后，特斯拉上月在中国卖出创纪录的8万3135辆汽车，其中5522辆销往国外。特斯拉上海厂目前每年可生产100万辆汽车。