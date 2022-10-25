在美中概股指数重挫逾20%

中共二十大结束后，在美国上市的中概股星期一（10月24日）暴跌。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数重挫逾20%，创盘中纪录最大跌幅。市值蒸发逾890亿美元（约1265亿新元）。阿里巴巴、京东等主要科技互联网公司股价均出现两位数跌幅。追踪40多支中国股票的KraneShares CSI中国互联网基金重挫15％。

此前，香港股市开盘后也大幅下挫，房地产和科技股暴跌。恒生指数下跌超过6％，再写13年来低位；中国大陆股市也纷纷下跌。

中国政坛的新格局令外界益发担忧经济全面重新开放的时间会更晚才会到来。投资者还担心中共新领导班子在加大对台湾的军事施压的同时，可能会坚持对国内民营企业和科技企业家的高压政策。

彭博社引述HB Investments投资主管法哈（Sharif Farha）分析说：“令人担忧的是绝对权力可能导致当局在国内和国际都实施严厉的政策......就国内而言，清零政策或更严格的科技业监管法规可能不会消失。在国际层面，市场肯定担心政治紧张局势。”

Pictet Wealth Management首席投资官鲁伊斯（Cesar Perez Ruiz）则表示，中共总书记习近平上周的讲话着重强调国家安全并呼吁规范财富积累机制，这给未来带来更多不确定性，导致投资者要求中国股票更高的风险溢价。