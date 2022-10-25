中国官媒：观察中国经济不能只看一时

中国官媒称，观察中国经济数据不能只看一时。衡量中国经济发展，增长速度是重要指标，但不是唯一指标。

《经济日报》星期二（10月25日）发表署名“金观平”的评论文章，题为《观察中国经济不能只看一时》。

文章称，今年前两个月，中国经济运行好于预期，3月份受国际环境变化和国内疫情冲击影响，主要经济指标出现回落，尤其是二季度经济运行极不寻常，超预期因素带来严重冲击，4月份主要经济指标大幅下跌。

文章称，中国国家统计局发布的数据显示，三季度中国经济恢复向好，明显好于二季度。从二季度的0.4%到三季度的3.9%，中国经济经受住了又一次“压力测试”，展现出强大韧性。

文章写道，风物长宜放眼量，观察中国经济数据不能只看一时。衡量中国经济发展，增长速度是重要指标，但不是唯一指标，必须透过现象看本质，从短期波动中看到大逻辑大趋势。科学分析中国经济，要看这艘大船方向是否正确、动力是否强劲、潜力是否充沛。在大海中航行，再大的船也会有一时的颠簸，但这是前进中的问题，中国有信心在发展中解决这些问题。

文章称，当前，世界百年未有之大变局加速演进，这样的大变局不是一时一事、一域一国之变，而是世界之变、时代之变、历史之变。中国需要应对的风险和挑战、需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂。中国经济航船驶入新航程，可谓风高浪急，潜流涌动。

文章称，前进道路从来不会是一片坦途。既要增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，更要看到，尽管经济运行面临的困难和挑战明显增多，但中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变，发展仍处于重要战略机遇期。中国有基础、有条件、有信心、有能力保持经济平稳健康可持续发展。

中共二十大召开期间，中国官方上星期二（10月18日）罕见地延后发布第三季国内生产总值（GDP）等一系列经济指标数据，引发市场担忧第三季经济表现不佳。但星期一（10月24日）公布的数据显示，第三季GDP同比增速较第二季的0.4％大幅回弹，也带动今年来GDP增幅从上半年的2.5％升至3％。

两周前，国际货币基金组织将今年中国经济增长预期从3.3％进一步降至3.2％，远低于中国官方年初时设定的5.5％左右增长目标。中共总书记习近平上星期天（10月23日）带领新一届政治局常委同媒体见面时强调，中国经济“韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好”的基本面不会改变。