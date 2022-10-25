科学家发现替代材料 中国稀土主导地位遇挑战

科学家可能发现了一种方法，在没有稀土金属的情况下制造用于风力涡轮机和电动汽车的磁性材料。分析认为，中国在稀土市场的主导地位或遇挑战。

据彭博社报道，剑桥大学的一份研究报告显示，该大学的一个团队及其来自奥地利的同仁找到了一种制造铁-镍(tetrataenite)的新方法，可能替代稀土磁铁。

如果生产过程被证实具有商业化可行性，那么这可能会削弱中国在稀土市场的主导位置。目前，中国占全球稀土供应的逾80%。

研究人员发现，通过添加常见元素磷，有可能规模化的生产铁-镍。他们说，以前在实验室里制造铁-镍依赖的方法不切合实际情况。研究人员希望与主要磁铁制造商合作，以确定铁-镍是否可能适合作为高性能磁铁。

负责该研究的剑桥大学材料科学与冶金系的格里尔（Lindsay Greer）在报道中写道：“其他地方也有稀土矿藏，但开采活动具有高度破坏性：必须从大量材料中才能提取出少量稀土，在环境影响和对中国的严重依赖之间，亟待寻找到不需要稀土的替代材料。”

美国总统拜登今年早些时候支持提高关键材料的产量，而欧盟的外交部门本月宣布，欧盟应将供应链从中国向外多元化，包括稀土金属。2019年，中国警告可能会削减稀土出口以在美中贸易战中反击。