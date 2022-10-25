中国发改委15条措施支持外资：便利国际商务人员往来

中国国家发展改革委等部门发布15条措施支持外资，其中包括便利国际商务人员往来，用好用足中外人员往来“快捷通道”。

据中国发改委官网星期二（10月25日）消息，近日，经中国国务院同意，中国国家发展改革委、商务部、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部联合印发了《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），进一步加大制造业引资力度，着力解决外商投资企业面临的突出问题，全面加强外商投资促进和服务，推动利用外资高质量发展。

《若干政策措施》分三方面出台15条措施，三方面即优化投资环境，扩大外商投资增量；加强投资服务，稳定外商投资存量；引导投资方向，提升外商投资质量。

为优化投资环境，扩大外商投资增量，当局出台的措施，包括深入实施外资准入负面清单，尽快将开放政策转化为实实在在的外资项目；高标准落实外资准入后国民待遇，保障外商投资企业依法依规平等享受支持政策；推动外资项目签约落地，加大项目政策支持和服务保障力度；强化土地要素保障，保障制造业外资项目合理需求；开展国际产业投资合作系列活动，加强与外商投资企业、有关商会和国际组织的对话交流；提升国际投资公共服务平台效能，强化重点展会投资促进服务功能。

在加强投资服务，支持外商投资企业发展方面，当局推出的措施，包括便利国际商务人员往来，用好用足中外人员往来“快捷通道”；加强货运物流保通保畅，保障外商投资企业生产物资和产品运输通畅；强化外商投资企业金融支持，按照市场化原则为符合条件的外商投资企业提供优质金融服务和融资支持；鼓励外商投资企业利润再投资，落实好以分配利润直接投资暂不征收预提所得税等政策；支持制造业外商投资企业进出口，为企业提供贸易通关等方面的服务和指导。

至于引导投资方向，提升外商投资质量，当局出台的措施，包括优化外商投资结构，实施好鼓励外商投资产业目录配套政策；支持外商投资创新发展，鼓励外资在华设立研发中心，深化科技开放合作；加快外商投资绿色低碳升级，引导外资积极参与碳达峰碳中和战略；引导制造业外商投资企业国内梯度转移，推动跨国公司优先到产业发展基础较好的中西部和东北地区发展。