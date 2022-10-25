台外长：乌克兰抵抗侵略的精神深刻感动台湾人民

台湾外交部长吴钊燮首度接受乌克兰媒体专访指出，对于乌克兰遭受俄罗斯侵略的痛苦，台湾人民感同身受，他坚信乌克兰必定赢得最终胜利，一吋一城收复被侵占的土地。

据台湾外交部周一（24日）发布新闻稿指出，吴钊燮19日接受乌克兰Espreso TV电视台视讯专访。这是台湾外长首次接受乌克兰媒体专访。

吴钊燮在专访中首先向乌克兰军民致敬。吴钊燮说，对于乌克兰遭受俄国侵略的痛苦，台湾人民感同身受，坚信在乌克兰全国团结一心与国际社会的支持下，必定赢得最终胜利，一吋一城收复被俄军侵占的土地。

吴钊燮并承诺，在战后乌克兰进行艰巨的国家重建工程中，台湾乐愿协助支持。

吴钊燮指出，乌克兰人民奋勇起身抵御侵略者的精神，深刻感动台湾人民。台湾不仅在战事开始后，立即加入国际制裁俄罗斯的行列，更以实际行动支持乌克兰。政府结合民间广大力量，捐募物资及善款，以直接或透过波兰、捷克、斯洛伐克等国方式提供援助，持续进行且管道多元，迄今善款已募得超过4500万美元（6397.09万新元）、超过600公吨的民生用品、药品及医材等人道援助物资；台湾衷心希望协助遭受战乱、流离失所的乌克兰人民渡过难关，早日重建家园。

吴钊燮进一步谈到，他曾分别与乌克兰基辅、哈尔科夫（Kharkiv）市长、东正教大牧首伊皮法纽斯一世（His Beatitude Epiphanius I）及布查（Bucha）市长等政要视讯通话，表达台湾对乌克兰的坚定支持与敬佩，吴钊燮也欢迎乌克兰国会议员等各界人士访问台湾，进一步深化双方的合作与交流。

有关中国大陆对区域构成的军事压迫，吴钊燮严正指出，中国大陆的野心不仅止于台湾，在东海、南中国海、太平洋、印度洋等区域也进行军事扩张；中国大陆日益增加的威胁已为区域及全球安全带来极不稳定的因素，因此理念相近的地区必须团结一致，共同遏止中国大陆的扩张野心。

台湾外交部介绍，Espreso TV是现任乌克兰国会议员所创，每月收视观众约3000万人，是乌克兰最受欢迎网路电视频道之一。