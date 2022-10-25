中国逾20个省市落地“交房即交证”

随着中国各省市“交房即交证”逐步落地，房产“办证难”的问题也将成为历史。目前已经有超20个省市落地“交房即交证”的政策，提升购房者信心。

据第一财经报道，在星期六（22日），海口市江东新区首个安居房项目金域仕家的交付现场，业主办理完收房手续后，便拿到了不动产权证书，实现了“交房即交证”。同一天，海口市第一个正式落实“交房即交证”的商品住房项目宝龙城C区也顺利交付。

“交房即交证”即新建商品房项目交房时，在相关准备工作完成的前提下，业主就能在收房的第一时间拿到不动产权证，而以往，业主通常要在新建商品房项目交付后半年到两年左右才能拿到不动产权证，两者形成鲜明对比。

海口并不是首个提出“交房即交证”的城市。早在2018年，湖南省株洲市就推出“交房即交证”，属于中国首创；2019年，杭州、长沙、昆明等地陆续开展“交房即交证”试点，随后中国各地推广。

据不完全统计，截至目前，浙江、河北、河南、湖北、湖南、山西、四川、广东、山东、甘肃、西安、江苏、安徽、黑龙江、吉林、辽宁、广西、贵州、福建、北京、重庆等至少21个省市已有“交房即交证”项目落地。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静认为，当前房地产市场处于深度调整期，购房者市场信心不足，“交房即交证”对购房者置业情绪或起到一定积极作用，在“保交楼”目标及工作开展下，“交房即交证”试点或进一步扩围，全国范围内预计将有更多地区跟进。

