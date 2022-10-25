韩国瑜表态无意参加2024台湾总统选举

高雄市前市长韩国瑜近日复出政坛后辅选行程满档，在被问及是否有意参加2024年台湾总统选举时，明确表态无此计划。

韩国瑜星期一（10月24日）接受TVBS《少康战情室》专访时说，自己并无计划参选总统，只会扮好拉拉队长角色，为国民党县市议员和县市长候选人辅选。

韩国瑜跑遍北中南辅选，支持者反应热烈，面对主持人赵少康单刀直入询问，2024年还要选总统？韩国瑜毫无迟疑直呼“没有，完全没有这个计划。”

韩国瑜举例称，结婚要靠自己，选举要靠众人，“进洞房花烛夜跟选举完全不一样，从没听过新郎结婚之后身体不舒服，麻烦你帮我进洞房花烛夜，那是不可能的事情”，但选举就像打篮球，有前锋后卫、教练，是团体作战。

韩国瑜说，2020年他曾当过篮球队队长，如果现在每天想着当队长，“那真的是一个大傻瓜、这一页已经翻过去”，现在他是拉拉队长、推销员，要介绍候选人优质的一面，扮好自己的角色，莫再提当年勇，提醒自己别沉迷在过去的最高点，“何况当年未必有”，所以现在完全不会想到2024年。

提到2024年总统大选，韩国瑜以打麻将比喻，国民党已无法单兵作战，而是要整合、打团体战。“我不客气地说，国民党要做好心理准备，就像打麻将一样，不能再打清一色，要凑一色”，因为矛、盾、钱都不足，如果国民党还自认强大无比，其实不然，实际上很虚弱，朱立伦作为负责任的党主席，必须好好思考这点。

韩国瑜直言，“2024年国民党的负责人绝对不能自私自利，心胸要打开，谁能赢、能力强，就是谁（参选），成功不必在我”。

他也说，民进党就像“木栅动物园”一样把洪水猛兽放出来、贪官污吏满天飞，太让人失望，离人民愈来愈远，离金钱、权力愈来愈近，选择作威作民而不是做牛做马，民众要在今年选举集中选票，给贪污腐败的民进党一个教训。

赵少康继续追问韩国瑜，即便不选2024（年总统选举），但仍有很多人支持他选党主席？韩国瑜则说，现在有朱立伦当党主席，所以他一句都不讲，他不会希望朱立伦摔倒，而是希望他好好领导国民党，让国民党焕然一新，这就是朱立伦的最大任务。