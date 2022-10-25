港金管局总裁：金融峰会与会者确诊可选择搭乘专机离境

香港金融管理局总裁余伟文证实，如果11月国际金融金融领袖投资峰会与会者确诊，可选择搭乘专机离境。

余伟文星期一（10月24日）在金管局官网“汇思”栏目发文说，香港正通过11月国际金融金融领袖投资峰会展现逐步调整抗疫措施、走向复常之路。

他写道，大会将采取一些必要安排，让峰会参与者可以充分善用短暂留港的时间进行各种活动。这些安排总体上依循现行检疫防疫措施的基本原则，包括访客在赴港前、抵港、三天医学监察期间均要进行冠病测试。如果测试结果呈阳性，与会者可选择乘坐专机离港，或者进行隔离，直至从公共卫生角度考虑被视作安全，方可取消隔离。

余伟文说，在符合这些基本原则和采取必需防范措施的情况下，大会为访客提供一些合理的便利，包括在医学监察期间可在私人包间与他人共膳、进入一些需要查核“疫苗通行证”的处所等。

他也提及，各地金融领袖所代表的金融机构在全球金融市场各环节均占领先地位，因此对于如何管理全球面临的一系列复杂风险和挑战、对于怎样善用金融的力量去自强并更好地服务社会，他们都有独到的观点和想法。基于这个考虑，加上反应踊跃，大会已将峰会延长至11月3日，增设一个与国际投资者对话的专场，并在其他专题讨论环节增邀重量级讲者。

港府将于11月1日至2日举行国际金融领袖投资峰会，两日活动包括于西九文化区 M+博物馆内参观与晚宴，以及在四季酒店内举行峰会。

彭博社上星期四（10月20日）引述匿名知情人士报道，香港医务卫生局正与金融管理局协商，确定11月初为期两天的国际金融领袖投资峰会的活动细节安排，包括如果有与会者确诊要若何应对等。知情人士称，港府正考允许与会者如果确诊冠病可搭乘专机离港。