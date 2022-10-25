调查：近八成中国程序员起薪过万人民币

一项调查显示，近八成中国程序员本科毕业生起薪过万（人民币，下同，约2000新元），他们跳槽首选智能汽车和芯片行业，此外，程序员婚恋市场抢手，八成00后已“脱单”。

据北京青年报报道，拉勾招聘数据研究院周一（24日）发布《拉勾招聘2022程序员群体职场洞察报告》。报告显示，在程序员群体中，男性占比为79%，女性比例只有21%。性别比例悬殊主要与工作所需的专业背景有关，从事IT互联网工作的专业背景为计算机类，大学里相关专业的男性居多，女性偏少。此外，此类工作时间长，工作强度大，对很多女性而言吸引力不大。

从薪酬水平来看，程序员看似光鲜，应届本科生的起薪普遍高于其他职业的平均薪资水平。77%的本科毕业生起薪超过1万元，其中74%的00后应届毕业生的月薪在1至3万元区间，只有23%的程序员薪资在1万元以下。

拥有工作经验的程序员薪酬水平更高。在95年至00年出生的程序员中，1至3万元月薪的比例下降至63%，21%的程序员月薪冲到3至5万元。

出生于95年以前的程序员月薪主要集中在3至5万元区间。86至90年之间的程序员的这一比例进一步提高至64%，同时有10%的群体月薪达到5万元以上。程序员看重职场经验和资历，85前的程序员已成为社会中坚力量，大多晋升到中高管或者技术骨干位置，33%的程序员月薪达到5万元以上。

经过多年高速发展，互联网公司2022年受到经济下行以及行业发展周期影响，增速猛踩刹车，部分公司福利待遇下降，对程序员的吸引力不如过去。互联网公司不再是程序员的跳槽首选，更多人才涌向了新兴热门赛道。智能汽车、芯片、互联网、新消费、元宇宙依次成为程序员最受欢迎的TOP 5跳槽赛道。位居前两名的智能汽车和芯片行业属于高新技术领域，近年来受到政策大力支持，在资本市场上也炙手可热，程序员跳槽薪酬涨幅十分可观。

有趣的是，调研数据显示，程序员群体在婚恋市场比较受欢迎，大部分处于恋爱或者步入婚姻，单身比例较小。具体而言，79%的00后程序员已经脱单，在90至95年之间出生的程序员中，有66%的人处于恋爱或结婚状态。有一半年龄在35岁左右的程序员已经组建了家庭，拥有配偶和孩子。