香港中学校方就升旗礼风波进行独立调查

香港荃湾圣芳济中学本月5日的升旗礼，有14名学生被指违规勒令停课三天。校方本月10日声明称他们做出“不尊重升旗礼仪式的行为”，涉事学生则感冤枉，称校方证据不足。时隔19天，校方致函家长宣布将设立委员会进行独立调查，预计90天内提交调查报告。

综合网媒“香港01”和《明报》报道，荃湾圣芳济中学校监张奇恩星期一（10月24日）在校方脸书页面给家长发以“砥砺前行 凝聚一心”为题的信中说，过去两周面对非常困扰时刻，在处理14名学生停课三天的事件上，他与校董个别接见了学生及教师，对方也坦诚表达意见及忧虑。

信件指出，在本月19日校董会特别会议中，法团校董会议决成立独立调查委员会认真调查事件，委员会的成员均来自校外具专业及公信力人士，并形容这次工作对学校是“极之重要的工作”。

张奇恩在信中说，希望大家给予独立调查委员会时间和空间，预计需时90日，委员会将向法团校董会提交一份公平公正的调查报告，让师生、家长及公众得到一个交代，务求挽回大家对学校的信心 。

他希望家长延续对学校的热诚，让学校恢复正常运作，让老师聚焦教育工作，并承诺会尽快向各家长坦承地公布调查结果。

香港教育界立法会议员朱国说，希望调查报告结果不会对涉事师生有任何伤害，并强调处理学生违反校规应以教育为原则。