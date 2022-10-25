中国9月房产市场均降价明显

2022年9月份，中国70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比下降或持平，房产市场均降价明显。

据界面新闻报道，中国国家统计局周一（24日）发布《2022年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》。分析发现，2022年9月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比下降或持平，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅一落一升、二三线城市降幅扩大。

9月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有54个和61个，同比下降城市分别有50个和63个，比上月分别增加一个和两个。其中，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为下降0.1%，二手住宅销售价格环比持平。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.3%，降幅均与上月相同。

北京、上海环比上涨0.2%，广州持续环比下降0.3%，深圳持续环比下降0.5%；二线城市成都环比上涨0.7%，西安环比下降0.5%，同比上涨2.5%。

一线城市二手住宅销售价格同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.4个百分点二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.2%和3.0%，降幅比上月均扩大0.2个百分点。其中西安环比下降0.4%，同比下降2.1%，二手房价持续走走低。

并且，在9月西安新建商品住宅下手价格分类指数中，90㎡及以下面积产品环比下降0.3%，同比上涨3.5%；90—144㎡面积产品环比下降0.5%，同比上涨2.2%；144㎡面积产品环比下降0.6%，同比上3.1%。

相较于8月份房价的小幅度上涨，整体市场处于不温不火状态，9月的西安房价降温明显，或将带来进一步市场降温。