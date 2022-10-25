罗永浩淘宝首播 人气仅次李佳琦

前抖音直播带货“一哥”罗永浩周一（24日）在淘宝进行新平台的直播首秀，恰逢电商行业一年之中最重要的双十一购物节。交个朋友官方数据显示，罗永浩淘宝首播的人气仅次李佳琦。

据界面新闻报道，罗永浩淘宝首播当晚，直播间累计观看人数2600万，仅次于李佳琦，其粉丝增长110万。作为对比，罗永浩在抖音的首播累计观看人数超过4800万。

直播当晚，罗永浩和朱萧木在八点之前就开启了预热。19点37分，直播间便已经有687万人观看，19点50分达到800万人，正式开播后10分钟左右观看人数便突破了1000万人。虽然淘宝调整了最高人数显示限制，但罗永浩一度在口播过程中指出自己排在第二，中途也偶尔从第二掉到第四。

作为直播带货领域的“老将”，罗永浩在淘宝的表现并没有太多新意。唯一不同的也许是，团队首次与淘宝开展合作，尤其是在双十一这样的大促节日，在许多细节上尚不熟练，导致这场直播过程中小差错不断。

由于整场挂出的SKU非常多，为了保证效率和观众的可看性，罗永浩和朱萧木给每款产品的口播时间大约在一分半的时间。这样高频的产品介绍，使得背后大屏的PPT切换常常跟不上节奏，两位主播必须短暂停下来与同事沟通。

不过，这些小插曲并没有影响直播间的人气。

交个朋友方面曾介绍，“罗永浩”淘宝直播间的定位将是全品类直播间，未来将大力招商和拓展全品类商品资源。而除了双十一期间的三场直播，罗永浩未来也会在淘宝进行日常直播，只是目前关于抖音和淘宝的场次与时间分配暂时没有形成更细致的计划。

