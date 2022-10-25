蔡英文称台湾人民不会因中国大陆恐吓动摇

世界民主运动全球大会星期二（10月25日）在台北君悦酒店登场，台湾总统蔡英文在开幕致词时直言，台湾遭受中国大陆各种文攻武吓，但这些都无法动摇台湾人民，“因为我们非常珍惜民主，在这氛围下台湾人依然相信和平，我们会继续对抗意图动摇民主的势力”。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，世界民主运动全球大会今年主题为“宣告民主未来、新前线的团结之声”，由世界民主运动大会执委会主席、2021年诺贝尔和平奖得主瑞萨（Maria Ressa）揭幕，蔡英文、台湾立法院长游锡堃、美国国家民主基金会董事长沃拉克（Kenneth Wollack）、台湾外交部长吴钊燮、台湾青年民主协会理事长张育萌、台湾民主基金会执行长黄玉霖等均到场参与。

蔡英文致词时说，现在是世界民主和全球秩序正面临冷战后最大挑战的时刻，疫情影响生活之际、也看到越来越多专制政权影响公民社会。

她直批，俄罗斯入侵乌克兰是巨大罪行，让大家看到极权恣意妄为、没有规则可言，台湾则受到来自中国大陆各式各样的文攻武吓，希望动摇台湾民主，但这么多这类恐吓行径，都无法动摇台湾人民，“因为我们非常珍惜民主，我很自信地说，在这样氛围下，台湾人民依然相信和平，也会继续对抗任何动摇民主的势力”。

蔡英文强调，在台湾，民主是众所信奉的价值、面对挑战时所依赖的原则、疫情应对措施的核心。公民社会是台湾民主化的最大功臣，积极动员与政府对话，这方面台湾在亚太地区应是领先者，台湾年轻人如今也积极推动盼望修法下调投票年龄。

她重申，台湾在俄乌战争爆发后义不容辞支持乌克兰人民，台湾知道只有团结才能因应威权庞大挑战，同时不能忘记韧性和共同价值观。