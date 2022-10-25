港议员称河套设施下周交保安局 料逆向隔离快试行

香港九龙中立法会议员杨永杰说，有消息称落马洲河套区隔离设施料下星期一（10月31日）起交由保安局接手管理，主要由入境处负责。他相信移交设施后很快可推行逆向隔离。

香港特首李家超首份《施政报告》提到与中国大陆通关首要目标是在港逆向隔离。港府官员过往多次表示，逆向隔离安排会以落马洲河套区隔离设施作试点。

杨永杰星期一（24日）接受《明报》采访时称，得悉有“消息”说保安局即将接手管理落马洲河套区隔离设施，相信移交设施后很快可推行逆向隔离。他形容，河套区试行安排将打开“一条进入内地的新通道”，期望可逐步增加逆向隔离设施。他也建议将安排扩展至适用于飞机、水路或高铁的点对点交通，以增港人北上名额。

公开资料显示，港深两地早前已成立专班讨论逆向隔离，港府计划让港人在落马洲河套区先行隔离，以符合大陆“7+3”（七天集中隔离医学观察+三天居家健康监测）入境要求，便利港人北上。香港保安局长邓炳强早前曾说，落马洲河套区的检疫设施有4000个独立房间提供一万张床位。

另据网媒“香港01”报道，网传河套方舱医院正聘请卫生防疫员，工作性质是舱房清洁及户外清洁，要求应征者工作态度良好，欢迎已离职前职员工回巢，也欢迎新人入行，指“为香港出一分力，做个抗疫英雄”。

负责招聘的外判公司职员受询时称，这次是招聘清洁工，主要负责舱房清洁及户外清洁，月薪1万3144港元（2379新元），另有1000港元津贴。有兴趣应征者可带备身份证、2022年7月后住址证明、银行卡或户口簿及三针针纸或两针针纸外加康复纪录的正副本前往应征。

该职员称，日后工作模式有可能转为闭环式管理，应征者将需要24小时驻守三个月或以上，薪金也会有所调整，但目前未能透露会增加多少。如不想转为闭环式管理后继续工作，届时可以离职。