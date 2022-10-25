长江江豚数量有所恢复 部分江段首次发现

观测结果显示，长江江豚自然种群数量有所恢复，部分江段江豚数量明显增长，一些过去的分布空白江段也发现了江豚身影。

据澎湃新闻报道，第四届长江江豚保护日暨第三届鄱阳湖长江江豚保护论坛活动星期二（10月25日）在江西永修举行。本次活动主题为“共筑鄱湖江豚乐园，助力长江绿色发展”，中国农业农村部长江流域渔政监督管理办公室主任马毅出席论坛并讲话。

马毅在论坛讲话中透露，据农业农村部组织的2022年长江江豚科学考察初步观测结果显示，长江江豚自然种群较之2017年的1012头有所恢复，宜昌葛洲坝下、黄石戴家洲、江西湖口和江苏的部分江段，数量呈现明显增长，武汉江段等一些过去的分布空白区也发现了长江江豚。此外，发现母子豚的数量也显著增加，预示未来种群可能有较大恢复。

长江江豚是长江现存唯一的鲸豚类动物，中国国家一级重点保护野生动物，是检验长江大保护成效和长江生态系统健康状况的重要指示物种，被称为“微笑天使”。2022年长江江豚科学考察，是继2006年、2012年和2017年后的第四次长江全流域江豚科学考察，也是长江“十年禁渔”实施后首次流域性物种系统调查，对于长江江豚乃至整个长江生态系统的保护具有重要意义。

马毅说，下一步，农业农村部将会同沿江省（市）人民政府，深入分析长江江豚保护工作中面临的问题和难点，系统谋划长江江豚保护工作的目标任务、实施路径和具体举措，全面实施《长江生物多样性保护工程建设方案（2021-2025年）》，积极营造长江江豚保护良好氛围。