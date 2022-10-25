访台乌克兰议员：所有邪恶暴政都会过去

乌克兰国会议员卢狄克（Kira Rudik）说，俄乌战争已经持续八个月，当初没有人相信乌克兰可以抵挡这么久，“相信所有邪恶暴政都会过去，乌克兰将会获得最后的胜利”。

据联合新闻网报道，乌克兰声音党主席卢狄克、立陶宛欧洲事务委会副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）星期二（10月25日）上午在民进党立委黄世杰、邱泰源、范云、王定宇、国民党立委谢衣凤、陈以信、陈玉珍、台湾民众党立委邱臣远、时代力量立委王婉谕、无党籍立委林昶佐等人的陪同下参访台立法院。

卢狄克在议场内发表演说时指出，自己是乌克兰的国会议员，同时也是乌克兰声音党主席，很高兴有机会来到台湾立法院，现在俄乌战争已经持续八个月，当初全世界都没有人相信，乌克兰可以维持抵挡这么久，“很多人都认为几天我们就会被打败了”。

卢狄克说，乌克兰人民在战争的过程中发现，团结非常重要，大家各自守住自己的岗位、团结在一起，感谢全世界的民主国家提供乌克兰源源不绝的武器及物资，“我们非常感谢各国人民支持我们，我们都为了捍卫自由民主而战”。

卢狄克强调，乌克兰就是要让全世界知道，一个国家的领袖，不能为了强占另外一个国家的领土，就随便地动武，尤其乌克兰人民非常团结一致捍卫自己的领土，甚至愿意为了国土牺牲自己的生命。

卢狄克说：“我相信所有邪恶暴政都会过去，我们乌克兰将会获得最后的胜利”。