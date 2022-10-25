彭博：中国城镇居民工资收入今年以来仅增长2.2%

数据显示，中国城镇居民经通胀调整的工资性收入，从今年1月至9月仅增长2.2%，凸显出政府严格防疫政策和楼市滑坡对劳动力市场的影响。

彭博社根据中国国家统计局所发布的数据计算，并得出上述结果，这还不到冠病疫情暴发前城镇居民通常所见5%或以上涨幅的一半。与此同时，一些经济学家认为最能反映中国劳动力市场状况的31个大城市城镇调查失业率9月份升至5.8%，高于8月份的5.4%。

据报道，由于农村居民工资性收入的更快增长，今年前三季度中国全国人均工资性收入实际增长3.1%，而国内生产总值增长3%。

但全国消费者的支出少于收入，这可能反映出政府疫情防控下信心低迷和出行受限。今年前三季度，全国人均消费支出增长1.5%，而人均可支配收入3.2%。

这与去年的情况截然相反：随着居民动用储蓄和借款，中国去年的消费增速快于收入增速。

Pantheon Macroeconomics中国经济学家Duncan Wrigley在报告中写道：“由于经济前景不确定、房价下跌以及动态清零政策的影响，消费者信心疲弱，”

不过，鉴于今年以来全国家庭收入增速略高于国内生产总值增速，中共有望实现上周在二十大上设定的目标，确保“居民收入增长和经济增长基本同步”。

由于服务业受到消费支出的驱动，中国自疫情爆发以来的经济增长模式是，以农业和采矿为主的“第一”产业以及包括制造业和建筑业的“第二”产业增速快于服务业。

彭博社报道，一个对未来而言更加积极的迹象是，今年第三季度，中国第二产业增长快于第一产业，这是一年多来的首次。由于自动化和规模经济的可能性更大，制造业生产率的提高往往更容易实现。

防疫限制措施影响下，餐馆和商店等中小企业业主的日子尤其艰难。中国就业研究所所长曾湘泉本月在一篇文章中说，来自网上的招聘数据显示，中小企业显然已陷入衰退。

