台南与新奥尔良缔结姐妹城市

台南市和美国新奥尔良市缔结姐妹城市。这是继去年与日本京都之后，台南市再度与国际知名大城市缔盟，为台南的国际城市外交再立新篇章。

据台湾《自由时报》报道，台南市长黄伟哲星期二（10月25日）透过视讯与美国新奥尔良市长肯崔（LaToya Cantrell）会面，以及宣布两市缔结姐妹市。

黄伟哲说，去年11月与肯崔市长视讯会谈后，双方即达成缔结“姐妹市”共识，并着重两市在教育、文化和观光领域的交流，尤其在台美伙伴关系越来越稳固的当下，这次缔盟对台南来说意义非凡，也是台美友好精神的实践。

黄伟哲说，台南正积极寻求国际教育合作伙伴，台湾成功大学与新奥尔良的路易斯安那泽维尔大学（Xavier University of Louisiana）也于25日签署双边合作备忘录，期望未来也以教育合作为契机，逐步落实各项合作愿景。

黄伟哲指出，新奥尔良市以爵士音乐和“狂欢节”（Mardi Gras）等文化享誉国际，台南也为台湾“文化首都”，两市在艺文领域有许多合作机会，南市将在2024年举行“台南400年”系列活动，他邀请肯崔市长届时率团前来共襄盛举，双方情谊长久恆存。

新奥尔良市长肯崔说，新奥尔良市曾在2019年参与庆祝《台湾关系法》40周年纪念活动，与台湾有友好互动，而今天（25日）两市缔盟，以及泽维尔大学与成功大学签署合作协议，更是延续台美长期的友好情谊，期待双方持续各种合作交流，尤其是艺文及年轻世代的交流。

美国在台协会高雄分处处长黄东伟、驻休士顿台北经济文化办事处处长罗复文、外交部北美司张诗瑞总领事与台湾成功大学副校长李俊璋一同参与线上签署仪式。