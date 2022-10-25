壹传媒涉违租契案 黎智英两项欺诈罪成

壹传媒集团创办人黎智英和前行政总监黄伟强涉嫌隐瞒科技园公司，容许力高顾问公司使用苹果大楼，违反租契。经审讯后，案件星期二（10月25日）在区域法院裁决，法官陈广池裁定黎智英两项欺诈罪成，黄伟强一项欺诈罪成。

综合《星岛日报》《明报》报道，黎智英（74岁）和黄伟强（60岁）一同否认于2016至2020年干犯一项欺诈罪，黎智英还否认于1998年至2015年犯下另一项欺诈罪。目前就《香港国安法》案件还押的黎智英精神不俗，开庭前向公众席挥手，其长子、次子及女儿均到庭旁听。

法官陈广池裁决时先分析同案被告、集团营运总裁兼财务总裁周达权证供，周达权获免予起诉，以控方证人身分作供。陈广池认为周达权并未夸大其辞，甚至有一点维护前老板和前下属，遂接纳周达权是可靠证人。

陈广池形容黎智英是为首者，他开设许多公司并建立报业王国，以其生意头脑驾驭工商业集团，但他事务繁忙、参与程度低不能抹杀他的责任，他明知处所限制，并担任公司主事人签署声明。即使力高曾持有苹果印刷股份等，不能抹杀它本身为私人公司的业务性质；而力高只占处所面积0.16%，也须申请牌照。陈广池称，不相信黎智英忘记力高的存在，推断黎智英认为力高不符合条件，故没申请牌照。

陈广池称，为免承租人滥用土地获利故科技园设立较大限制，案中苹果大楼有指定用途，承租人申请租用土地前须提交提案计划书，其后要签署声明及承诺书，属于特殊合约，有特殊限制，承租人和科技园之间有特殊关系。

陈广池续称，科技园做法已有弹性，容许承租人为其他附属公司等申请牌照占用地方，也明显依赖承租人诚信去提供资料和申请牌照，在此框架下承租人法律责任明显不过，承租人的不作为可视作隐瞒。黎智英1995年作为集团主席申请租用涉案土地，以出版印刷为指定用途。