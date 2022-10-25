一名曾为中国工作的前美军飞行员在澳洲被捕

澳大利亚法庭文件和公司纪录显示，一名美国前军方飞行员因曾在中国工作于澳洲被捕，将被引渡至美国受审。

据路透社星期二（10月25日）引述法庭纪录报道，澳洲联邦警方上星期五（21日）在新南威尔士州乡村小镇奥兰治逮捕54岁的杜甘（Daniel Edmund Duggan），他当天上庭聆讯。警方和杜甘代表律师也证实这则消息。

两名警方消息人士称，杜甘的代表律师通过视讯方式出席庭讯，杜甘未获准保释，送往附近的巴瑟斯特监狱还押。其中一名警方消息人士说，杜甘原是美国公民，澳洲联邦警察应美国政府要求逮捕他，准备将他引渡至美国受审。

杜甘下次庭讯将于11月在悉尼举行，法官届时将考虑任何保释申请。杜甘被捕和指控细节均被尘封。

澳洲联邦检察总长部门发言人在给路透社的书面声明中写道：“应美国政府的要求，有一个人在2022年10月21日被捕。在案件呈堂前，不适宜进一步置评。”

在杜甘被捕同一个星期，英国政府警告近30名前军方飞行员停止到中国工作，以免违反国安法面控。有报道指中国有意聘用澳洲前战机飞行员赴华工作，澳洲政府就此展开调查。

有航空消息人士对路透社说，美国与联邦调查局因为杜甘曾在中国工作，所以要求逮捕他。

公司纪录和航空消息人士透露，杜甘在美国军方任职10年后移居澳洲，开设一家飞行服务公司Top Gun Tasmania，聘请美国和英国前军方飞行员用战机载旅客兜风。杜甘也曾在澳洲航空展驾驶过前军方飞机。

在卖掉Top Gun Tasmania后，杜甘于2014年移居北京。杜甘的领英页面显示，他自2017年以来在青岛一家航空顾问公司AVIBIZ Limited担任董事总经理。公司纪录显示，AVIBIZ Limited由澳洲人杜甘在2017年注册成立，2020年解散。