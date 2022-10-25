下午察：英国首位印裔首相会对中国强硬吗？

英国星期二（25日）迎来首位印度裔首相。该国史上任期最短的首相特拉斯黯然下台的话题还未消退，这位英国200多年来最年轻的新首相苏纳克（Rishi Sunak）又成为了话题焦点。

现年42岁、信仰印度教的苏纳克出生于英国南安普顿一个印度裔移民家庭。父母是从东非移民至英国的中产阶级，父亲是全科医生，母亲经营自己的药房。

苏纳克周二（10月25日）已前往白金汉宫拜见国王查尔斯三世，并获授权组阁，正式就任英国首相。周一在当选为保守党党魁后，苏纳克的祖籍、他的出身、他的富豪太太，以及他对华态度的“大变脸”，都再次走到聚光灯前。

对华务实的苏纳克

财经背景出身的苏纳克此前一直被视为对华“务实派”。他去年7月1日在金融城市长官邸（Mansion House）以英国财长身份发表一年一度的关键政策演讲时表示，英国必须加强与中国的经贸关系。

苏纳克去年7月1日在金融城市长官邸（Mansion House）以英国财长身份发表一年一度的关键政策演讲时表示，英国必须加强与中国的经贸关系。（法新社）

苏纳克说，伦敦金融城有能力为中国“总资产价值40万亿英镑的金融服务市场”提供服务。

苏纳克说：“有人认为，我们要么应该断绝一切联系，要么只关注商业机会而牺牲价值观。但这两种立场都不能充分反映我们与一个拥有悠久历史、幅员辽阔的国家的关系”。

“事实上，中国是世界上最重要的经济体之一，也是价值观与我们截然不同的国家。我们需要成熟、平衡的关系。这意味着我们要睁开双眼、看到他们增长的国际影响力，也要在有违我们价值观的问题上，继续坚持我们的原则性和立场。”

苏纳克的这番表态被英国《独立报》总结为，“想要拥有蛋糕，又想吃掉蛋糕”的心态，一方面想加强与中国的经贸联系，另一方面又要在涉价值观问题上坚持自身原则。《独立报》认为，想达到两者兼得的平衡关系，是不可能的任务。

由于苏纳克展现的对华务实的态度，中国官媒《环球时报》英文版今年7月14日，也就是在英国首相选战前发文称，苏纳克是竞争成为保守党党魁的候选人中，唯一“对发展英中关系持清晰务实态度”的候选人，但这一表态却被英国《每日邮报》讽刺说：“这是‘没人想要的背书’”。

事实也的确如此。苏纳克对中国“清晰务实”的态度并没有为他获得政治加分，他在当时的多项调查中远远落后于竞争对手特拉斯。

竞选宣言对华态度强硬

来到今年7月24日和特拉斯的竞选辩论中，苏纳克在被特拉斯指责“软弱”后，抛出了多项“制华”措施，以展现其对华强硬态度。

苏纳克（左）在今年7月24日和特拉斯（右）的竞选辩论中被后者指责“软弱”后，抛出了多项“制华”措施，以展现其对华强硬态度。（路透社）

苏纳克一改温和作风指出：“中国是英国和全球安全的头号威胁”，他称将关闭英国所有30所孔子学院，以防止中国通过文化和语言传播软实力；要求高等学府披露超过5万英镑（约8万3100新元）的外国资金，并对研究合作伙伴进行审查，以便“把中国共产党赶出英国的大学”。

根据由英国资深保守党议员成立的“中国研究小组”(China Research Group)最新的一份报告，英国有30所孔子学院，是所有国家中最多的。报告还指，孔子学院的教师会被警告，不要谈及包括台湾及西藏的政治议题。

英国一些跨党派国会议员上月还与台湾洽谈引入汉语师资，以逐渐取代有中国大陆官方背景的孔子学院。

此外，苏纳克还提出，将要求英国国家安全情报机构军情五处（MI5）协助打击中国的间谍活动，并寻求建立“北约式”的国际合作，应对中国的网络威胁。

同时也将探讨禁止中国收购英国关键资产，包括具有战略敏感性的科技公司的可能性。

苏纳克还指，中国在英国国内“窃取我们的技术并渗透到我们的大学”，在国外则通过购买俄罗斯石油“支持”俄总统普京，以及试图欺负包括台湾在内的邻居。

苏纳克还猛烈抨击中国在全球开展的“一带一路”计划，形容该计划“让发展中国家背上难以偿还的债务”，以及“通过压低人民币汇率，不断地操纵全球经济使之有利于中国”。

不少分析认为，苏纳克突然在竞选辩论中“由鸽转鹰”的主要原因，是为了在处于大幅落后的情况下力挽狂澜。

一名不愿透露姓名的中国外交问题学者隔天在接受《环球时报》采访时说，苏纳克的“变脸”带有非常强的投机色彩，是典型的政客操作。苏纳克为了拉抬选情，提升支持率，采取与对手比拼“对华秀强硬”的选举策略。这反映出英国政治精英群体中弥漫着对华不友好的氛围，这种氛围就像一个大染缸。抹黑和无端指责中国已经成为英国的政治正确。

复旦大学国际问题研究院中欧关系研究中心副主任简军波同日接受香港中通社采访时说，随着英国脱欧、“全球英国”战略的推进，如何处理与中国的关系成为英国重要的议程之一，但在英国政治生态中，反华倾向已成为主流，甚至是一种“政治正确”。

在明确对华政策前 苏纳克面临的其他挑战

毫无疑问，苏纳克此次脱颖而出得益于他此前的竞争对手特拉斯的迅速下台。

特拉斯在执政中提出了在高通胀时期通过减税刺激经济的计划，引发投资者恐慌，她也因此迅速下台。（路透社）

特拉斯在短暂的执政中提出了在高通胀时期通过减税刺激经济的计划，引发投资者恐慌，导致英镑下挫至创纪录低点，促使英国央行出手干预债券市场以稳定英国国债价格。

而这也证明了苏纳克此前的判断正确。他当时就曾批评特拉斯的计划是“对大家做出无法实现的承诺。鱼和熊掌不可得兼”，也明确指出，减税之前需要先解决英国的通胀问题。

美国《华尔街日报》指出，这位年轻的印裔首相成功与否将取决于他如何管理英国经济面临的日益加大的挑战。不过，这对银行家苏纳克或许还不是最困难的。

报道说，他面临的另一个挑战是，如何使多年来内耗不断并在公众面前形象受损的保守党团结起来。这对于不以政治手段见长的苏纳克来说，或许更加棘手。

印度籍的富豪太太

此外，苏纳克的富裕家世和富豪太太也让批评者质疑，他是否能苦民所苦。

从小读贵族学校的苏纳克在考上牛津后进入国际知名投行高盛担任高管，后前往美国斯坦福读MBA，并在那里遇到了自己的太太——印度“IT业之父”纳拉亚纳．穆尔蒂（Narayana Murthy）的女儿阿克沙塔（Akshata Murty）。

苏纳克的太太是印度“IT业之父”纳拉亚纳．穆尔蒂（Narayana Murthy）的女儿阿克沙塔（Akshata Murty）。图为阿克沙塔8月31日在保守党的一场竞选活动上。（路透社）

纳拉亚纳．穆尔蒂是有“印度比尔．盖茨”之称的印度亿万富豪，他创办的印孚瑟斯（Infosys）是第一家在华尔街上市的印度公司，今年初市值有1000亿美元。英国媒体估算，今年在英国1000位最富有的人中排名第222位的苏纳克夫妇两人共有7.3亿英镑的财富，堪比英国皇室成员。

而就在苏纳克今年7月底首次正式宣布竞选首相之际，21年前英国广播公司（BBC）推出的系列纪录片《中产阶级：他们的崛起与蔓延》中的一段话被挖了出来。

21岁的苏纳克在BBC影片中被问及“朋友圈”时说：“我有贵族朋友，我有上层阶级朋友，我有工人阶级朋友……呃，没有工人阶级。”（视频截取）

就读学费昂贵的贵族寄宿制学校——温彻斯特公学的苏纳克在影片中被问及“朋友圈”时说：“我有贵族朋友，我有上层阶级朋友，我有工人阶级朋友……呃，没有工人阶级。”

苏纳克的印度籍富豪妻子还曾因在英国使用“非定居者”身份规避税务而引发争议。后来在舆论压力下，她才保证将更改税务安排。

而因为此前在美工作生活，苏纳克还拿了美国绿卡，直至去年担任财政部长后，面对舆论和政坛对手的压力，才放弃了美国永居身份。

同时，作为英国历史上首位印度裔首相，尽管他在英国出生长大，且受的是英国传统贵族教育，但他的祖籍还是让印度舆论有了更多的关注甚至期待。

“苏纳克有望接任英国首相”的消息占据印度各大报纸头版，登上大多数印度英文网站头条。

苏纳克少数族裔的身份或许也会成为影响他此后制定外交政策的一个因素。

35岁才进入政坛的苏纳克，仅仅用了七年就入主唐宁街10号。但他上台后，是否会祭出重磅措施来践行他选举时对华的强硬承诺，还需要时间观察。

35岁才进入政坛的苏纳克，仅仅用了七年就入主唐宁街10号。（法新社）

《环球时报》前总编胡锡进认为，苏纳克在上一轮竞选中批评中国更像是被特拉斯逼出来的，他的政治哲学似乎更稳重些。所以对于苏纳克当英国首相，他的态度是“乐观其成”。

这种乐观的看法与《环球时报》英文版今年7月的文章也相呼应。该报在最新报道中还引述专家分析说，拥有金融和经济背景的苏纳克预计将把稳定处理国内问题作为首要任务，这意味着他可能会避免特拉斯采取的咄咄逼人的言辞，在应对俄罗斯或中国的政策上也不会有重大转变。

香港《南华早报》星期一报道说，尽管苏纳克被贴上了对华鹰派的标签，但在中国问题上，苏纳克被认为比特拉斯更务实，也暗示其风格与特拉斯会有所不同。

这位新首相在星期一发表讲话时也明确指出，自己的首要任务是实现经济稳定，并呼吁保守党团结起来。投行出身、擅长财经的苏纳克很清楚，在展开对华关系前，英国岌岌可危的经济困境，才是他最需要解决的燃眉之急。