港警拘捕七人 一男子涉资助“光城者”

香港警方国安处星期一（10月24日）晚起接连两天拘捕了七名人员，其中一名青年涉嫌与多个本土犯罪组织相关，曾资助港独学生组织“光城者”。

据香港《星岛日报》报道，香港警方国安处星期一晚以《香港国安法》第24条参与实施恐怖活动、纵火、串谋纵火、串谋诈骗及洗黑钱罪名，拘捕一名22岁的张姓青年。隔天警方再拘捕六名男女，调查显示被捕人隶属三个犯罪组织，包括“光城者”“Black Bloc小队”和一个诈骗贷款集团。

香港警方于去年7月采取行动，拘捕“光城者”行动组的14名成员。这14名成员涉嫌策划制造炸弹及针对行车隧道、铁路和法院等公共设施发动恐袭，其中七人已被控串谋恐怖活动罪。据悉，被拘捕的张姓男子是资助“光城者”的成员。

调查显示，这名张姓被捕男子也曾以香港极端组织“Black Bloc小队”的身分，于去年5月28日参与烧毁荃湾沙咀道检测站。他还在今年初与另一名20岁丁姓男子及另一名52岁姚姓女子“Black Bloc小队”成员，烧毁港府检测站，这两名成员也于星期一晚及星期二早晨分别被捕。

此外，张姓被捕男子也是一名诈骗集团成员，他联同36岁至43岁的两名男女，虚假雇用及经营业务，透过银行向香港按证保险有限公司申请“中小企融资担保计划──百分百担保特惠贷款”，成功诈骗港币470万元（港元，下同，约84万新元）贷款，干犯串谋诈骗及洗黑钱罪。

香港警方也在行动中根据法庭手令，搜查上述人士及公司的处所，并检取一批涉嫌与案有关物品，包括电子器材、电脑及银行文件等，同时冻结相关被捕人士及公司共约80万元资产。七名被捕人士现正被扣留调查，警方行动仍然继续，不排除有进一步拘捕行动。