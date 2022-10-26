港媒：石泰峰将出任统战部长参与港澳事务

10月23日产生的二十届中共政治局星期二（10月25日）召开首次会议。据港媒消息，首度跻身政治局的中国社会科院院长石泰峰将担任中共中央统战部长，预料也将参与港澳事务。四个直辖市及广东等地方“一把手”人选以及中央宣传部部长、中央组织部部长、中央办公厅主任也已敲定，近日将陆续公布。

根据《星岛日报》报道，按往例，中国党代会闭幕后几天，中央及地方高层都会大换班。新一届中办主任、中宣部长、中组部长、中央统战部长等要职，近日将陆续揭晓，预料人选来自中央书记处。新一届中央书记处书记，除兼任政治局常委的蔡奇外，还有石泰峰、山东书记李干杰、中宣部常务副部长李书磊、国安部长陈文清、中纪委副书记刘金国、公安部长王小洪。其中李书磊预料接替黄坤明任中宣部长，陈文清将担任中央政法委书记。

消息人士称，今年66岁的石泰峰或接替尤权出任中央统战部部长。石泰峰是山西人，北京大学法律系研究生毕业，曾执教中央党校长达25年，官至副校长。2007至12年，习近平兼任中央党校校长期间，石是其副手。他后来担任苏州市委书记、江苏省省长、宁夏回族自治区党委书记、内蒙古自治区党委书记，今年春天返京担任中国社科院院长。

消息指出，2018年后，中央统战部与国务院侨务办公室合并，并包含国家民族事务委员会和国家宗教局，部长权力大增。石泰峰履历丰富，具有宁夏、内蒙古等民族地区工作经验，他出掌统战部，按照惯例也将兼任中央港澳工作领导小组副组长。

除了中央大员外，地方高层也将调整。由于上海书记李强、北京书记蔡奇、广东书记李希升任政治局常委，浙江书记袁家军、福建书记尹力、山东书记李干杰、陕西书记刘国中晋身政治局，这几个直辖市及广东的“一把手”近日都会换人。

