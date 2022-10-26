台网红称香港特区地位将被取消 港府批其心可诛

香港股市星期一（10月24日）创下2008年以来最大跌幅，引发市场担忧。有台湾财经网红发文称有传言说香港会取消特区地位，遭到港府驳斥。

据网媒香港01报道，台湾网红胡采苹星期一在脸书“Emmy追剧时间”发文分析港股暴跌，并称“有一些传言说香港将会取消特别行政区地位，今日跌势可能与此有关。”

她的上述言论也被包括《自由时报》在内的部分台湾媒体引用报道。

特区政府回复香港01问询时驳斥这一传言，称一切有关特区地位改变的传言皆属一派谎言。

港府重申，《基本法》序言明确，香港特别行政区是依据《宪法》设立，在对香港恢复行使主权时，为了维护国家的统一和领土完整，保持香港的繁荣和稳定，并考虑到香港的历史和现实情况而设立。

港府强调：“这些谎言据报来自台湾，更显得荒诞绝伦，蛊惑人心，其心可诛。”

中共二十大结束、宣布新一届领导班子后，除了港股暴跌，大陆股市也纷纷下跌。有分析指出，投资者担忧中共新领导班子将延续冠病疫情的清零政策，加强对科技与房地产领域的监管，短期内对经济形成拖累，市场信心匮乏。

据香港中通社报道，香港特首李家超星期二（25日）出席行政会议前会时强调，香港政府一向有行之有效的制度，而且有很强的应变能力，能应对不同的金融风险并抵御冲击。