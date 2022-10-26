高端疫苗被曝实验由陆企处理 公司称由台团队执行

台产高端疫苗因无法提供保护效益报告而陷入争论，又遭爆料称其二期临床试验由中国大陆公司处理。高端发声明称，虽然合作厂商为陆资企业，但疫苗试验专案由台湾团队执行。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，民众党立委邱臣远星期一（10月24日）爆料称，高端疫苗二期临床试验的合作厂商“丘以思”，去年四月底已被大陆“缔脉”公司并购并改名为康迪亚，且在并购一个月后才与高端公司签约。

台湾卫福部长薛瑞元星期一在立法院被问及此事时称，去年高端扩大二期实验是主动申请，而卫福部对其委托厂商的背景并不熟悉，合作厂商是由高端自己去找的。

针对此事，高端星期二（25日）发布声明称，“丘以思”确实已与大陆企业合并，但外界勿以影射言论，影响台湾对临床试验品质的信心。

声明指出，临床试验的执行皆有一定严谨程序，可确保该公司的合并对于高端疫苗临床试验不会造成任何影响，专案皆由台湾丘以思团队执行、具完全独立性，请外界勿以不实言论伤害生技产业的发展。

丘以思也回应称，数据资料库位于美国德州，且由台湾主导的独立团队进行数据汇整，仅有获专案授权人员可读取相关资料。

卫福部食药署药品组专门委员林意筑则说，试验中招募是否符合法规，或受试者签署知情同意书时，食药署都会查验是否符合“药品优良临床试验作业准则”，最终食药署所审查的试验数据结果由高端负责。