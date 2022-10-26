台积电总裁鼓励员工休假 股价跌逾4%

台湾积体电路制造公司（台积电）总裁魏哲家罕见发信鼓励员工休假，被市场解读为台积电接单下滑，产能利用率下滑，导致台积电股价再度大跌，星期二（25日）跌幅达4.13%。

综合台湾《联合报》和经济日报报道，魏哲家提到因为疫情而加速数字化转型及市场5G及AI等需求带动台积电业务增长，特别感谢员工在过去三年的辛劳。他告诉员工趁边境解封、生活逐渐正常化，多休假与家人相处，并在休假充电后再继续努力。

不过，由于台积电正在量产3纳米系列，新竹宝山的F12B、台南F18B（P7）等人员皆不包括在“鼓励休假”的范畴中，此外还在研发厂F12（P4）N3E的相关人员都仍上紧发条中。

尽管台积电日前才在法说会释出展望，但业界人士认为，魏哲家发信鼓励员工放假，比法说会讲再多都更具体，“就是订单更松了、不用那么多人力”，堪称“一锤定音”，为景气走势定调。据了解，已有部分供应链厂商近期遭砍单，明年首季订单动能也偏弱。

台积电星期二继续跌势，以新台币371元（约16.2新元）报收，跌幅4.13%。前一天，台积电美国存托凭证（ADR）创波段新低后，报收61.29美元，跌3.86%。

报道指出，台积电在全球半导体供应链占有重要地位，对于许多台厂也是如同衣食父母，相关供应链人士坦言，台积电最近部分产能“已慢慢不那么满了”，包括8寸与12寸产能，“台积电好，我们就好；台积电不好，我们也好不到哪里去”。

台积电先前已证实，7纳米系列（N7/N6）预期受到半导体库存调整、智能手机与PC需求疲软影响，产能利用率自今年第4季开始下滑，情况将延续到2023年上半年，同时二度调降今年资本资出，下修至约360亿美元。

即便台积电预期本季营收仍有机会创新高，业界也认为，以晶圆代工生产时程来看，台积电现在提出“鼓励员工休假”，推估三个月后，也就是明年首季产出将减少，届时将是观察台积电受此波景气调整影响的关键时间点。

台积电面临半导体景气风暴，状况比预期更不理想，恐掀起半导体链连锁效应，即便不少供应链仍评估本季营运可望维持高档，但最大的冲击恐在明年首季才会陆续显现，由于需求萎缩，对台积电主要硅智财协力厂创意，到硅晶圆供应商环球晶，以及汉唐等设备相关厂商都将受牵连。