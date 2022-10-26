中国大型四发无人机首飞成功

代号为“双尾蝎D”的一架大型四发无人机安全顺利降落在四川自贡凤鸣通航机场跑道上，标志着中国商用中大型无人机产业进入发展快车道。

根据中新网报道，该架“双尾蝎D”大型四发无人机由四川腾盾科创股份有限公司自主研发，拥有完全知识产权。此次成功首飞的“双尾蝎D”是在双尾蝎系列无人机平台基础上开发的新型支援保障型产品，是全球首款大型四发、多用途、中空长航时固定翼无人机系统。

据介绍，“双尾蝎D”大型四发无人机翼展20米、机长10.5米、机高3.1米，最大起飞重量4.35吨、最大载重重量1.5吨、最大装载空间5立方米。无人机由四台发动机、发电机配置，让“双尾蝎D”在保持双尾蝎系列无人机既有优势的基础上，具备了更大的装载空间、更重的装载能力、更强的用电支持和更高的系统可靠性、飞行安全性，可携带更多高性能的任务载荷，执行货运物流、航空播撒、任务载荷使用等支援保障任务。

据悉，双尾蝎系列无人机的相继推出，进一步丰富了中国商用大型无人机的应用场景，也标志着中国大型无人机产业已具备了针对不同市场需求快速研发响应的能力。成功首飞的“双尾蝎D”大型四发无人机随后将迅速转场，参加在珠海举办的第十四届中国国际航空航天博览会。