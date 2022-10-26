中国“国考”报名首日突破16万人 同比增68.72%

星期二（10月25日）是2023中国公务员考试报名第一天。根据中公教育的统计，截至当日16时，已经有163790人提交报名申请，与上年同期相比增加66717人，涨幅高达68.72%；有14590个职位实现“零”突破，占总职位数的82.6%，与上年相比增加6个百分点。

根据北京日报报道，报名人数最多的十大部门均来自招录大户——税务系统。截至当日16时，报名人数最多的是国家税务总局河南省税务局，已经有7099人报名，报名人数最多的前5个部门均已超过5000人。

2023国考计划招录37100人，招录单位遍布全国，31个省(市、区)均有招录计划。其中广东、北京和山东招录人数位列前三，均超越2000人，北京由于中央机关聚集，招录人数达到2045人，也非常可观。招录人数多，通常报名的人数也就相应较多。从报名首日各地的报名数据来看，北京的报名人数占优势，报名人数为16601人，比上年同期增加4351人。广东省紧随其后，报名人数也过万。

在报名人数最多的十大职位以及竞争最激烈的十大职位中，有3个来自青海税务系统，青海极有可能成为2023国考的竞争高地。据了解，这不是西部地区和艰苦边远地区职位首次被热捧。在2022年国考报名时，西藏自治区邮政管理局阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职的报名人数就一直遥遥领先，最终有近2万人通过资格审查。