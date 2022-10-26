10月以来中国国际航班量持续增加价格回落

中国多个第三方出行平台数据显示，10月以来整体国际机票价格有所回落，包括部分热门国际航线。

据澎湃新闻报道，记者10月25日从在线旅游平台“去哪儿”获悉，国际航班机票平均支付价格自9月以来波动式下降。在线旅游平台“携程”数据显示，截至10月24日，10月跨境航班（含港澳台）单程含税均价环比9月下降超过两成。在线旅游平台“同程旅行”发布的数据显示，截至10月24日，10月国际航线（不含港澳台）平均出票价格环比下降三成。

据中国民航出行服务平台“航旅纵横”数据显示，10月1日至24日，中国航司的国际航线实际执行航班量超2800架次；出入境旅客运输量超17万人次，较去年同期增长约80%。去哪儿平台数据显示，10月以来，国际、港澳台航班搜索量环比上涨九成，上海-台北、香港-南京、上海-澳门、青岛-首尔等往来航线较热门。

中国民航10月30日起将迎来冬春换季航班计划调整。在调整换季航班计划期间，包括中国东航、南方航空、中国国航、海南航空、吉祥航空等多家航司陆续恢复及增班多条国际航线，航点涉及亚洲、欧洲、美洲。中国民航局运输司副司长徐青26日在新闻发布会上介绍，在国际航线航班方面，目前，航空公司每周安排客运航班840班，也就是420个往返航班，同比2021/22年冬春航季增长105.9%; 每周安排货运航班（含客改货）6148班，同比2021/22年冬春航季增长6.7%。

中国国家发展改革委等部门10月25日印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》的通知。其中提出，在做好疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及其家属出入境。各地方要用好用足中外人员往来“快捷通道”，结合当地实际，进一步明确标准和流程，为外籍人员赴华提供便利。